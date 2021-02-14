Жаклен завоевал золото ЧМ по биатлону в пасьюте, Латыпов — седьмой

Француз Эмильен Жаклен одержал победу в гонке преследования на 15 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Reuters

Жаклен преодолел дистанцию за 31 минуту 22,1 секунды, не допустив промахов на четырёх огневых рубежах. Второе место (также без промахов) занял швед Себастьян Самуэльссон. Тройку призёров с двумя промахами замкнул норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место. Он допустил два промаха и уступил победителю 1 минуту 35,1 секунды. Александр Логинов с четырьмя промахами занял 16-е место, а Матвей Елисеев с тремя промахами — 17-е. Антон Бабиков допустил шесть промахов и завершил гонку 56-м. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.