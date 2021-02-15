«Показывают то, на что готовы»: почему сборная России неудачно выступает на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону подвергся критике после неудачного выступления в первых гонках чемпионата мира. По мнению экс-главы СБР Владимира Драчёва, его виной стали ошибки в подготовке, проходившей в Поклюке. По его словам, ответственность за них несёт наставник команды Валерий Польховский. В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал слабым звеном Светлану Миронову и поставил под сомнение вызов Ирины Казакевич.

«Спортсмены показывают то, на что готовы»

В словенской Поклюке завершилась первая неделя чемпионата мира по биатлону, которая принесла болельщикам сборной России лишь разочарования. Пока спортсмены восстанавливаются в заслуженный день отдыха, специалисты и эксперты подводят предварительные итоги и пытаются найти причину провального выступления.

Сразу несколько экспертов предположили, что отсутствие высоких результатов связано с неудачной организацией сборов в преддверии турнира. Заключительные этапы подготовки проходили в Поклюке, что, по их мнению, и стало ошибкой: спортсмены не успели привыкнуть к условиям, сказалась и высота. Кроме того, комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в первую неделю у них и вовсе не было возможности полноценно отрабатывать стрельбу из-за закрытого стрельбища.

«Основная проблема ещё состоит в проведении сбора на месте соревнований, и спуск не на меньшую высоту, как у других команд, всё-таки влияет на состояние спортсменов. К сожалению, у нас не хватает обоих компонентов: скорости и качества стрельбы», — цитирует бывшего главного тренера сборной Анатолия Хованцева Sport24.

На проведении сборов в Поклюке настаивал главный тренер национальной команды Валерий Польховский. Именно его раскритиковал экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

«Спортсмены показывают то, на что готовы. Результат не позволяет показать та подготовка, которая проходила. Много вопросов и к последнему этапу подготовки. Выбор Поклюки был крайне неправильным. Основная ошибка — работа главного тренера, который разваливает до конца всё что можно», — уверен Драчёв.

Экс-наставник команды Владимир Королькевич напомнил, что, помимо России, сборы на высокогорье проходили и другие сборные. По его мнению, ошибки могли возникнуть задолго до чемпионата мира.

«На мой взгляд, проблема лежит в глубокой подготовке. Всплеск появился после нового года за счёт соревновательной деятельности. Если её недостаточно, то этот пик кратковременный. Получается, что спад пришёл очень быстро», — пояснил Королькевич в интервью РИА Новости.

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В самом тренерском штабе готовы лишь частично взять ответственность за провал. Так, Польховский посетовал на то, что в период организации сборов в российском биатлоне и в тренерском штабе происходили изменения, которые не могли не сказаться на рабочем процессе.

«На это много причин, я не хочу об этом говорить. С корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы. Давайте закончим эту тему. Кому надо, тот меня поймёт, услышит», — объяснил главный тренер.

При этом старший тренер женской команды Михаил Шашилов признал, что большая часть вины за провал спортсменок лежит на нём.

«Спортсмены волнуются. Я сам забыл, что такое взрослый чемпионат мира. Видя их, хочется помочь, но не знаешь как. Я не умаляю своей вины. Может, даже 70% — моя вина, 30% — биатлонисток — в том, что не подготовлены», — отметил Шашилов.

Стоит отметить, что не все настроены столь пессимистично. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева предположила, что трудности, с которыми столкнулись россияне, могут носить временный характер.

«Естественно, тренеры знают причины и могут их грамотно рассказать. Это физиология, нахождение в горах, высота. Само место, Поклюка, сложное. Специалисты, которые находятся рядом с командой, знают точно, что к чему. Может, в горах пересидели или ещё что-то», — приводит слова Зайцевой «Спорт-Экспресс».

«Не нужно оказывать давление на спортсменов»

Однако критике подвергся не только подготовительный процесс, но и состав команды. Перед чемпионатом мира больше всего надежд возлагалось на лидеров сборной Светлану Миронову и Александра Логинова. Однако оба подошли к турниру не в лучшей форме.

Так, Миронова не сумела отобраться в гонку преследования, заняв лишь 64-е место в спринте, а в смешанной эстафете допустила пять промахов.

«Миронова сейчас — самое слабое звено! В эстафете надо очень хорошо стрелять. Без всяких дополнительных патронов. Ноги всегда очень важны, но в данном случае они на втором месте. Если она собирает по шесть кругов с двух рубежей, как на неё рассчитывать в эстафете?» — посетовал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

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На данный момент лучшей среди россиянок является дебютантка Ирина Казакевич, занявшая 19-е и 23-е места. При этом далеко не всех устраивало её присутствие в сборной. По мнению Леонида Гурьева, её место в первом личном старте должна была занять Татьяна Акимова, которой предстоит выступить в эстафете. Не убедило её выступление и Васильева, который заявлял, что спортсменка «не заслужила выступить в спринте».

Несмотря на низкие результаты, тренерский штаб женской команды предпочёл не вносить изменения в состав. В индивидуальной гонке и эстафете они рассчитывают на Миронову, Татьяну Акимову, Ульяну Кайшеву и Ларису Куклину.

«Ребята, вы поверьте, они здесь все одинаковые. Будет вот так: как планировалось, так и будет. Казакевич — всё, она свою программу выполнила на сто процентов. Если кто-то, не дай бог, заболеет, тогда будут замены. А так люди знают. Думаю, так и должно быть. А если нет, то меня поправят», — подчеркнул Шашилов.

Неудачные выступления влияют на психологическое состояние спортсменок и атмосферу внутри команды. По словам Губерниева, россиянки сконцентрированы на предстоящих гонках, однако в команде царит непростая и даже «накалённая» обстановка. При этом комментатор не стал уточнять, в чём именно это заключается.

Вопросы вызывает и форма мужской команды, где лучшие результаты демонстрирует не Логинов, а Эдуард Латыпов. В то же время эксперты не спешат критиковать лидера последних сезонов. По мнению Драчёва, Александр хорошо выглядел в гонке преследования, в связи с чем от него ещё можно ожидать прорыва.

«Он показал себя в хорошей беговой форме, это можно назвать маленьким светом в конце тоннеля. Мы все надеемся и ждём медалей от Логинова. Он спортсмен довольно высокого уровня, помним его победу на прошлогоднем чемпионате мира», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев отметил, что от Логинова, как и от Матвея Елисеева, ожидали более высоких результатов. При этом их ход указывает на хорошую работу тренерского штаба.

«Никакого давления на спортсменов оказывать не нужно. Поверьте, работа в сборной России — это нереальное давление. В таких условиях работать тяжело. Хочу поддержать и спортсменов, и тренеров», — сказал Ростовцев.

Критике подвергается и Антон Бабиков. Если Драчёв выразил уверенность в том, что спортсмен несправедливо занимает место, которое могло достаться более молодому коллеге, то Александр Тихонов был менее категоричен. По его словам, чемпион мира 2017 года поможет команде в эстафете, поэтому его не стоило выставлять на личные старты.

«Зачем они его мучают, зачем он стартует, тратит силы? Сколько можно его проверять? Нужно Бабикову дать отдохнуть до самой эстафеты, чтобы вообще не вставал на лыжи и не брал в руки винтовку. Пусть наши тренеры думают», — отметил Тихонов в интервью Sportbox.