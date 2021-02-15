Губерниев рассказал о накалённой обстановке в женской сборной России по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об обстановке в женской сборной России по биатлону после завершения первой половины чемпионата мира в Поклюке.

«Команда наша женская биатлонная интервью не даёт! Полная концентрация на завтрашней гонке! Чую, заплачет Тириль Экхофф! Обстановка в женской команде непростая, я бы сказал, накалённая обстановка», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

На мировом первенстве в Поклюке сборная России по биатлону не завоевала пока ни одной медали. 16 февраля состоится женская индивидуальная гонка на 15 км.

Ранее Ирина Казакевич заявила, что её нельзя называть лидером женской сборной России по биатлону.