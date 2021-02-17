Васильев подвёл итоги выступления россиян в индивидуальной гонке на ЧМ
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«Все остальные наши спортсмены, кроме Халили, — разочарование. Логинов и Елисеев — катастрофа. На чемпионат мира в таком состоянии приезжать нельзя», — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».
Саид Каримулла Халили занял шестое место в гонке. Евгений Гараничев стал 16-м, Александр Логинов — 31-м, Матвей Елисеев — 61-м.
Ранее сообщалось, что Стурла Холм Легрейд победил в мужской индивидуальной гонке на ЧМ в Поклюке.