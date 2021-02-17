Васильев подвёл итоги выступления россиян в индивидуальной гонке на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о выступлении российских биатлонистов в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Все остальные наши спортсмены, кроме Халили, — разочарование. Логинов и Елисеев — катастрофа. На чемпионат мира в таком состоянии приезжать нельзя», — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

Саид Каримулла Халили занял шестое место в гонке. Евгений Гараничев стал 16-м, Александр Логинов — 31-м, Матвей Елисеев — 61-м.

Ранее сообщалось, что Стурла Холм Легрейд победил в мужской индивидуальной гонке на ЧМ в Поклюке.