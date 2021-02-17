Черезов похвалил Халили за выступление в индивидуальной гонке на ЧМ

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Двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал выступление Карима Халили в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2021 по биатлону в словенской Поклюке.
Черезов похвалил Халили за выступление в индивидуальной гонке на ЧМ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я безумно рад, что молодой парень показывает такие результаты. Какой красавец, молодец! У него было непростое начало сезона. Он с большим желанием тренировался с великими лыжниками, однако какая-то загруженность не давала ему раскрыться. Тем не менее он смог справиться со стрельбой. Это большой успех для него. Подобный результат может дать небывалую мотивацию. Поздравляю Карима, тренеров и болельщиков. Радостно, что есть такое подрастающее поколение», — сказал Черезов газете «Спорт-Экспресс».

Также прославленный биатлонист выразил мнение, что Халили должен участвовать в эстафете.

«Насчёт какого-то волнения и других психологических факторов переживать не стоит. Да, это чемпионат мира, эстафета, командный забег. Как мне кажется, Халили даже не обратит на это внимания, он невероятно мотивирован. Я думаю, что психологически он выстоит эту гонку. Поставить его — очень логичное решение», — добавил Черезов.

17 февраля Карим Халили стал шестым в индивидуальной гонке на ЧМ. 

Ранее Хованцев рассказал о выступлении россиян в индивидуальной гонке.

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