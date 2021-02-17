Хованцев о выступлении россиян в индивидуальной гонке: Халили отработал великолепно

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о выступлении российских биатлонистов в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Такое количество промахов от Елисеева и Логинова, ну куда?! Для хорошего результата так не стреляют.

Что касается позитива. Халили отработал просто великолепно! Я видел Карима в Ханты-Мансийске на сборах, он стрелял очень точно и быстро. Теперь мы видим результат его работы» — приводит слова Хованцева «Чемпионат».

Саид Каримулла Халили занял шестое место в гонке. Евгений Гараничев стал 16-м, Александр Логинов — 31-м, Матвей Елисеев — 61-м.

Ранее сообщалось, что Легрейд победил в мужской индивидуальной гонке на ЧМ в Поклюке.