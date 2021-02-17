Халили высказался о шестом месте в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили поделился мнением о своём результате в мужской индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Четыре нуля? Хорошее достижение. И на чемпионате Европы было четыре нуля, и сейчас — хороший результат. Можно было ждать лучший результат с точной стрельбой. Но сейчас для меня это неплохо. Три круга я вообще ехал и кайфовал. Но затем уже стало тяжелее», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержал Стурла Холм Легрейд из Норвегии. Второе место занял немец Арнд Пайффер. На третьей позиции расположился норвежец Йоханнес Дале.

Евгений Гараничев стал 16-м, Александр Логинов — 31-м, Матвей Елисеев — 61-м.

Ранее сообщалось, что Миронова стала пятой в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону.