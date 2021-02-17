Драчёв отреагировал на выступление россиян в индивидуальной гонке на ЧМ

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Отличная гонка! Приятно, что Халили «стрельнул в ноль». Это его первая индивидуальная гонка на чемпионате мира, да и вообще, наверное, первый старт на большом празднике спорта. Но справился Халили хорошо, достойно выглядел. Возможно, Карим ещё не готов быть в призёрах, но в шестерку попал. Это прекрасно!» — приводит слова Драчёва «Чемпионат».

Саид Каримулла Халили занял шестое место в гонке. Евгений Гараничев стал 16-м, Александр Логинов — 31-м, Матвей Елисеев — 61-м.

Ранее сообщалось, что Легрейд победил в мужской индивидуальной гонке на ЧМ в Поклюке.