Визит допинг-офицеров к Куклиной и включение Халили в эстафету: что произошло в день отдыха на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России назвал составы на эстафеты. У женщин обошлось без сюрпризов, а вот у мужчин Антона Бабикова заменил молодой дебютант первенства планеты Карим Халили, который побежит первый этап. Лариса Куклина не только не попала в четвёрку, но и вынуждена была проснуться в шесть утра из-за визита допинг-офицеров. Тем временем Ирина Казакевич и Светлана Миронова за свой счёт перебрались из Поклюки в Блед. Что обсуждали в последний день отдыха на чемпионате мира по биатлону — в материале RT.

На выходных чемпионат мира по биатлону завершится эстафетами и масс-стартами. Тренерский штаб объявил составы на командные гонки. У женщин обошлось без сюрпризов: выступит та же четвёрка, которая добывала золото на этапе КМ в Антерсельве, — Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Вопросы у болельщиков вызвал разве что выбор в пользу Павловой, которая в четверг прямо заявляла о слабом физическом состоянии. Но старший тренер женской национальной команды Михаил Шашилов заверил, что спортсменка ни на что не жалуется.

«Павлова сказала, что чувствует себя нормально, она будет бороться. Если спортсмен чувствует неуверенность, то он может отказаться, но если он этого не делает, значит, надо выходить и биться. Они же бьются за Россию, а не за себя лично», — сказал Шашилов.

А вот в составе мужской четвёрки по сравнению с Антерсельвой произошла одна замена. Место опытного Антона Бабикова, который провалил спринт и преследование, занял молодой дебютант ЧМ Карим Халили, пришедший в индивидуалке шестым. Компанию ему составят Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Это решение тренерского штаба эксперты приняли неоднозначно. Так, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев счёл его ошибкой и подчеркнул, что нужно было ставить Бабикова.

«Мало ли, что он пробежал 20 км, по динамике это совершенно другая гонка: спокойная, выверенная, там нет контактной борьбы. Только потому, что человек хорошо пробежал 20 км, ставить его в эстафету, конечно, ошибочно. Да, может быть, Бабиков сейчас не в самой лучшей форме, но здесь важно поставить надёжного стрелка, а Антон на первом этапе хорошо справляется, поэтому его надо было ставить. Поскольку у нас тренеры оглядываются на общественное мнение, они боятся, что там их начнут критиковать. Если это действительно так, то этим специалистам в принципе ничего не стоит возглавлять, нужно потихонечку сидеть у себя в регионе и тренировать, лучше всего детей, за что их вообще никто критиковать не будет», — приводит слова Васильева «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал состав команды на мужскую эстафету оптимальным.

«Не думаю, что Халили на первом этапе — это рискованно. Он со стрельбой должен справиться. Первый этап не будет сумасшедшим по скорости, все начнут работать на лёжке, 100%, будут идти умеренно, а после стойки уже начнут разбираться. Что касается состава женской команды, то у меня вопрос по Павловой, потому что она в четверг слабо прошла ногами. Где она должна была стрелять, она этого не сделала. Но здесь надо будет не только стрелять, но и бежать, поскольку отрезки длиннее. Думаю, в данной ситуации на первый этап можно было бы Ларису Куклину — она хорошо стреляет. Но в целом в женской команде сейчас с первым этапом не так весело», — цитирует Хованцева Sport24.

Между тем для не попавшей в эстафету Куклиной день не задался с самого начала. В шесть утра к ней в номер пожаловали допинг-офицеры.

«Как вы думаете, где я опять нахожусь? В прошлый раз было семь утра, сегодня в шесть пришли. Всем хорошего дня и хорошего настроения. А я так хотела выспаться... Но у допинг-контроля оказались другие планы на мой сон», — рассказала спортсменка в своём Instagram.

Между тем Светлана Миронова и Ирина Казакевич теперь вовсе не проживают с командой. Первым об этом сообщил комментатор и журналист Дмитрий Губерниев. По его словам, они за свой счёт перебрались из гор Поклюки на меньшую высоту — в Блед. Позже это подтвердил главный тренер отечественной сборной Валерий Польховский.

«Миронова и Казакевич переехали в другое место, теперь они базируются не на высоте, а чуть ниже. Они решили с Михаилом Шашиловым, что так будет лучше. Всё согласовано с IBU, так как их нужно уведомлять о переездах в связи с ситуацией с коронавирусом», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

И если СБР не нужно платить за проживание биатлонисток в другом месте, то компенсировать расходы в €300 (около 27 тыс. рублей) за изготовление нейтрального флага всё же придётся. Стяг располагается на стадионе в Поклюке рядом с флагами других стран —участниц первенства планеты.