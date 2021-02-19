Поздняков назвал чрезмерными требования IBU к россиянам на ЧМ по биатлону

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков после публикации предписаний Международного олимпийского комитета (МОК) относительно идентификации российских спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира высказал мнение, что Международный союз биатлонистов (IBU) предъявлял россиянам чрезмерные требования на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«По итогам решений CAS возник некоторый период неопределённости в части их имплементации на практике. В отдельных случаях, как, например, в биатлоне, международные федерации стали предъявлять явно чрезмерные и необоснованные требования к российским делегациям. Это вызывало серьёзную обеспокоенность. Мы считали необходимым как можно быстрее найти и зафиксировать (желательно документально) разумный баланс между полноценным исполнением решения спортивного арбитража и соблюдением законных прав и интересов наших спортсменов и федераций», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Президент ОКР отметил, что теперь все стороны могут опираться на обнародованный МОК документ.

Российские биатлонисты выступают на чемпионате мира в Поклюке под флагом Союза биатлонистов России (СБР) без национального гимна и триколора из-за санкций WADA в отношении РУСАДА. Членам команды запрещено демонстрировать государственные символы и размещать их в социальных сетях, если публикации относятся к чемпионату мира в Словении.

Ранее Поздняков сообщил, что предписания МОК по символике российских спортсменов согласованы с ключевыми организациями.