Объявлен состав женской сборной России на эстафету ЧМ по биатлону в Поклюке
- РИА Новости
В гонке примут участие Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. По словам Шашилова, которые приводит ТАСС, изменения в составе возможны лишь по состоянию здоровья. В данный момент ни одна из российских биатлонисток не испытывает проблем с самочувствием.
Женская эстафета пройдёт в субботу, 20 февраля. Начало гонки в 13:45.
Ранее Халили заявил о желании бежать первый этап эстафеты на ЧМ в Поклюке.