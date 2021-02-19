Объявлен состав женской сборной России на эстафету ЧМ по биатлону в Поклюке

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объявил состав команды на эстафету, которая пройдёт на чемпионате мира в Поклюке.
Объявлен состав женской сборной России на эстафету ЧМ по биатлону в Поклюке
  • РИА Новости

В гонке примут участие Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. По словам Шашилова, которые приводит ТАСС, изменения в составе возможны лишь по состоянию здоровья. В данный момент ни одна из российских биатлонисток не испытывает проблем с самочувствием.

Женская эстафета пройдёт в субботу, 20 февраля. Начало гонки в 13:45.

Ранее Халили заявил о желании бежать первый этап эстафеты на ЧМ в Поклюке.

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