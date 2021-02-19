Халили заявил о желании бежать первый этап эстафеты на ЧМ в Поклюке

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Российский биатлонист Карим Халили заявил, что хотел бы выступить на первом этапе эстафеты на ЧМ-2021, который проходит в словенской Поклюке.
Халили заявил о желании бежать первый этап эстафеты на ЧМ в Поклюке
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я, конечно, хочу участвовать в эстафете, у меня есть такое желание. И выбрал бы первый этап. Мне нравится контактная борьба. Многие считают, что первый и четвертый этапы — самые напряжённые. Так почему бы не попробовать?» — цитирует Халили сайт Союза биатлонистов России.

Мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону состоится 20 февраля. Время начала гонки — 17:00 мск.

Ранее Сорин выразил мнение, что Халили должен бежать первый этап эстафеты на ЧМ.

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