Халили заявил о желании бежать первый этап эстафеты на ЧМ в Поклюке
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«Я, конечно, хочу участвовать в эстафете, у меня есть такое желание. И выбрал бы первый этап. Мне нравится контактная борьба. Многие считают, что первый и четвертый этапы — самые напряжённые. Так почему бы не попробовать?» — цитирует Халили сайт Союза биатлонистов России.
Мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону состоится 20 февраля. Время начала гонки — 17:00 мск.
Ранее Сорин выразил мнение, что Халили должен бежать первый этап эстафеты на ЧМ.