Сорин считает, что Халили должен бежать первый этап в эстафете на ЧМ

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Личный тренер российского биатлониста Карима Халили Егор Сорин поделился ожиданиями от эстафетной гонки на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Сорин считает, что Халили должен бежать первый этап в эстафете на ЧМ
  • AFP

«Мне кажется, Карим заслужил выступить в эстафете. Отстрелял на ноль, точно так же, как это было в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, показал неплохой для себя ход, в одни ноги с Евгением Гараничевым. Самое главное, что Халили любит эстафеты и как правило с ними справляется. Иначе говоря, на том уровне, на котором он выступал, зарекомендовал себя как хороший и проверенный эстафетный боец», — сказал Сорин в интервью RT.

Также тренер считает, что Халили лучше бежать эстафету первым.

«Лучше его поставить на первый этап. Можно и на последний, но там у нас есть Латыпов, поэтому начинать эстафету было бы предпочтительнее. Надо же реально оценивать ситуацию: как бы хорошо Халили не выглядел сейчас в сравнении с другими ребятами, уровня топов он пока не достиг, поэтому первый этап, где нет запредельных скоростей, подойдёт ему больше всего», — добавил Сорин.

Ранее личный тренер Халили рассказал, чем обусловлен провал подопечного в спринте.

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