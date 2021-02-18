«Карим любит эстафеты и справляется с ними»: Сорин о дебюте Халили на ЧМ, ценном совете и разговоре с Каминским

Карим Халили принял участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону благодаря стечению обстоятельств. Об этом в интервью RT заявил личный тренер спортсмена Егор Сорин. За два дня до старта он собирался попросить Юрия Каминского отпустить подопечного на этап кубка IBU в Словакию, однако старший коллега отговорил его от этого шага. Специалист также объяснил, чем был обусловлен провал дебютанта в спринте, а также посоветовал поставить его на первый этап в мужской эстафете.

В первых числах января, когда лыжники соревновались на «Тур де Ски», а биатлонист Карим Халили готовился стартовать во втором эшелоне российских атлетов на кубке IBU и чемпионате Европы, тренер Егор Сорин вспоминал, как годом ранее отказывался называть своего подопечного новым Антоном Шипулиным.

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«Я не был столь оптимистичен. Если проанализировать результаты прошлого сезона, то Карим не являлся быстрейшим даже среди спортсменов второго состава. Отобрался на Кубок мира лишь за счёт стабильности. И всё равно не просматривалось предпосылок к тому, что в этом сезоне он станет лидером. Хотя Халили раньше других начал предсезонную подготовку и тренировался очень много и тяжело. В биатлоне даже самым талантливым спортсменам нужно время, чтобы начать демонстрировать стабильно высокий результат», — подчеркнул специалист.

Сразу после того, как Халили финишировал шестым в индивидуальной гонке чемпионата мира, ни разу не промахнувшись и сотворил, пожалуй, самую громкую сенсацию, я набрала Сорину ещё раз — поздравить.

— Мы с Каримом постоянно были на связи всё это время, — начал тренер. Я посчитал, что было бы неправильно перепоручать спортсмена старшему тренеру накануне самого ответственного старта, раз уж весь этот год он работал под моим руководством. Если честно, я не рассчитывал, что Халили поставят бежать индивидуальную гонку после того, как в спринте он даже не отобрался в гонку преследования, поэтому сказал ему просто кататься следующие два дня без каких бы то ни было задач, чтобы разгрузить голову. Договорились после этого созвониться с ним и с Юрием Каминским в понедельник и принять решение.

— А были варианты?

— Я хотел попросить Юрия Михайловича отправить Карима на кубок IBU в Словакию, раз уж для него чемпионат закончен, но Каминский попросил не торопиться. Сказал, что в составе на гонку освободилось место, поскольку Эдуард Латыпов стартовать в ней не будет, и это место он планирует отдать Кариму.

— У вас есть объяснение неудаче подопечного в спринте?

— Детальный анализ мы пока не проводили, но если навскидку, думаю, сказалось давление чемпионата мира и всего того внимания, не всегда позитивного, которое обрушилось на российскую команду. Вроде бы Карим и начал спокойно, а два промаха в стрельбе допустил. Это, разумеется, подкосило. Ещё один фактор, который мог сыграть негативную роль — более поздний приезд в Поклюку.

Спринт пришёлся на 12-й день, когда достаточно велика вероятность попасть в горах под акклиматизацию. Хотя сам я к этой версии не слишком склоняюсь. В этом случае было бы более заметное западение скорости. А вот давление со стороны способно дать негативный эффект. На днях я прочитал интервью Вольфганга Пихлера, где тот очень точно и своевременно подметил, что результат любит тишину.

— Лыжников до такой степени не критикуют?

— Биатлон в этом плане гораздо популярнее. Понятно, что все ждут результата, но когда я читаю всевозможных экспертов, в том числе тех, кто когда-то бегал сам, честно скажу, разочаровываюсь в кумирах собственной юности. Нельзя делать преждевременные выводы и давать оценку тем или иным решениям тренерского штаба, не зная нюансов подготовки. Это просто непрофессионально. А ведь в биатлоне такое происходит из года в год вне зависимости от того, кто руководит командой.

— На высоту ваш спортсмен не жаловался? В том плане, что восстановление идёт недостаточно быстро?

— Нет, он к горам привычный. Все лучшие старты, начиная с юниорского возраста, были в горах. Да и на кубке IBU в прошлом году, когда Карим впервые заехал в призы, это тоже случилось на высоте. Единственный фактор, который слегка меня беспокоил — количество стартов. В январе Карим пробежал за 18 дней девять гонок, а к такому плотному графику, считаю, его организм ещё не был готов. Но тренеры никак не могли определиться с тем, отправлять Халили на чемпионат мира или нет. Вот и приходилось стартовать ещё и ещё. И каждый старт вроде как решающий. Поэтому, приехав в Поклюку, Карим был, считаю, в несколько разобранном состоянии и моей основной задачей было банально его восстановить. Прежде всего — центральную нервную систему. Это получилось, но не к первому старту, к сожалению.

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— Что вы сказали Халили, настраивая его на индивидуальную гонку?

— Посоветовал забыть о том, что это чемпионат мира и представить, что это гонка Александра Легкова, которую можно пробежать в своё удовольствие, вообще не думая о результате.

— Вы сейчас рассчитываете на то, что Карима включат в мужскую эстафету?

— Мы говорили об этом с Каминским. Что если в индивидуальной гонке кто-то из более опытных ребят пробежит не очень хорошо, а Халили, напротив, покажет себя, возможны замены. Мне кажется, Карим заслужил. Отстрелял на ноль, точно так же, как это было в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, показал неплохой для себя ход, в одни ноги с Евгением Гараничевым, и самое главное, что Халили любит эстафеты и как правило с ними справляется. Иначе говоря, на том уровне, на котором он выступал, зарекомендовал себя как хороший и проверенный эстафетный боец.

— На какой этап вы бы посоветовали его ставить?

— На первый. Можно и на последний, но там у нас есть Латыпов, поэтому начинать эстафету было бы предпочтительнее. Надо же реально оценивать ситуацию: как бы хорошо Халили не выглядел сейчас в сравнении с другими ребятами, уровня топов он пока не достиг, поэтому первый этап, где нет запредельных скоростей, подойдёт ему больше всего.