Личный тренер Халили рассказал, чем обусловлен провал подопечного в спринте

Личный тренер российского биатлониста Карима Халили Егор Сорин считает, что неудачное выступление его подопечного в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке обусловлено давлением со стороны,

«Детальный анализ мы пока не проводили. Но если навскидку, то думаю, что сказалось давление чемпионата мира и всего того внимания, не всегда позитивного, которое обрушилось на российскую команду. Вроде бы Карим начал спокойно, а два промаха в стрельбе допустил. Это, разумеется, подкосило. Ещё один фактор, который мог сыграть негативную роль — более поздний приезд в Поклюку. Спринт пришёлся на 12-й день, когда велика вероятность попасть в горах под акклиматизацию. Но сам я к этой версии не слишком склоняюсь. В этом случае было бы более заметное падение скорости. А вот давление со стороны способно дать негативный эффект. На днях я прочитал интервью Вольфганга Пихлера, где тот очень точно и своевременно подметил, что результат любит тишину», — заявил Сорин в интервью RT.

В спринтерской гонке Халили занял 64-е место, допустив два промаха на огневом рубеже.

Ранее личный тренер Халили признался, что биатлонист приехал на ЧМ в неоптимальном состоянии.