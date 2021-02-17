Личный тренер Халили признался, что биатлонист приехал на ЧМ в неоптимальном состоянии

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Егор Сорин, личный тренер российского биатлониста Карима Халили, рассказал, в каком состоянии его подопечный приехал на чемпионат мира, который проходит в словенской Поклюке.
Личный тренер Халили признался, что биатлонист приехал на ЧМ в неоптимальном состоянии
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«К горам Халили привычный. Все лучшие старты, начиная с юниорского возраста, были в горах. Да и на кубке IBU в прошлом году, когда Карим впервые заехал в призы, это тоже случилось на высоте. Единственный фактор, который слегка меня беспокоил, — это количество стартов. В январе Карим пробежал за 18 дней девять гонок, а к такому плотному графику, считаю, его организм ещё не был готов. Но тренеры никак не могли определиться с тем, отправлять Халили на чемпионат мира или нет. Вот и приходилось стартовать ещё и ещё. И каждый старт вроде как решающий. Поэтому, приехав в Поклюку, Карим был, считаю, в несколько разобранном состоянии, и моей основной задачей было банально его восстановить. Прежде всего — центральную нервную систему. Это получилось, но не к первому старту, к сожалению», — сказал Сорин в интервью RT.

Ранее Сорин заявил, что не рассчитывал на то, что Халили поставят бежать индивидуальную гонку.

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