Сорин: не рассчитывал, что Халили поставят бежать индивидуальную гонку

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Егор Сорин, личный тренер российского биатлониста Карима Халили, признался, что не ожидал увидеть своего подопечного в числе участников индивидуальной гонки на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Сорин: не рассчитывал, что Халили поставят бежать индивидуальную гонку
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«Мы с Каримом постоянно были на связи всё это время. Я посчитал, что было бы неправильно перепоручать спортсмена старшему тренеру накануне самого ответственного старта, раз он весь этот год работал под моим руководством. Если честно, то я не рассчитывал, что Халили поставят бежать индивидуальную гонку после того, как в спринте он даже не отобрался в гонку преследования, потому сказал ему просто кататься следующие два дня без каких бы то ни было задач, чтобы разгрузить голову. Я хотел попросить Юрия Каминского отправить Карима на кубок IBU в Словакию, раз уж для него чемпионат закончен, но он попросил не торопиться. Сказал, что в составе на гонку освободилось место, поскольку Эдуард Латыпов стартовать в ней не будет, и это место он планирует отдать Кариму», — сказал Сорин RT.

Халили стал лучшим среди россиян в индивидуальной гонке, продемонстрировав шестой результат.

Ранее Черезов похвалил Халили за выступление в индивидуальной гонке на ЧМ.

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