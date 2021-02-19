Драчёв призвал меньше критиковать российских биатлонистов: дайте людям спокойно добегать ЧМ

Короткая ссылка
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о критике в адрес национальной сборной за выступления на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Драчёв призвал меньше критиковать российских биатлонистов: дайте людям спокойно добегать ЧМ
  • РИА Новости

«Сейчас все чем-то недовольны. Надо поддержать команду! Не слышал ничего положительного: все критикуют, кидают камнями. Дайте людям спокойно добегать чемпионат мира. Мы понимаем, в чём проблема. Хотел бы обратиться ко всем критикам, экспертам, которые ничего не сделали для того, чтобы развивался наш биатлон. Сидят у себя и критикуют. Сделайте хотя бы что-то для биатлона или просто ничего не говорите. Все взбеленились и начинают убивать спортсменов. А их надо поддержать! Это лучшие спортсмены, которые есть на данный момент», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».

В рамках чемпионата мира сборная России заняла девятое место в смешанной эстафете и 11-е —  в одиночной смешанной эстафете. В индивидуальных гонках лучшего результата среди россиян добился Карим Халили, занявший шестое место в индивидуальной гонке, а среди россиянок лучший результат в активе Светланы Мироновой, ставшей пятой в индивидуальной гонке.

Ранее Евгения Павлова высказалась о причинах неудачного выступления российских биатлонистов в Поклюке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить