Драчёв призвал меньше критиковать российских биатлонистов: дайте людям спокойно добегать ЧМ

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о критике в адрес национальной сборной за выступления на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Сейчас все чем-то недовольны. Надо поддержать команду! Не слышал ничего положительного: все критикуют, кидают камнями. Дайте людям спокойно добегать чемпионат мира. Мы понимаем, в чём проблема. Хотел бы обратиться ко всем критикам, экспертам, которые ничего не сделали для того, чтобы развивался наш биатлон. Сидят у себя и критикуют. Сделайте хотя бы что-то для биатлона или просто ничего не говорите. Все взбеленились и начинают убивать спортсменов. А их надо поддержать! Это лучшие спортсмены, которые есть на данный момент», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».

В рамках чемпионата мира сборная России заняла девятое место в смешанной эстафете и 11-е — в одиночной смешанной эстафете. В индивидуальных гонках лучшего результата среди россиян добился Карим Халили, занявший шестое место в индивидуальной гонке, а среди россиянок лучший результат в активе Светланы Мироновой, ставшей пятой в индивидуальной гонке.

Ранее Евгения Павлова высказалась о причинах неудачного выступления российских биатлонистов в Поклюке.