Павлова высказалась о причинах неудачного выступления российских биатлонистов в Поклюке

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась мнением о причинах неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Уже отпустила ситуацию, поскольку не в состоянии ничего поменять. Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации. Осталось только добегать гонки, максимально выложиться, после — спускаться вниз и ехать домой, делать перерыв и бороться дальше», — цитирует Павлову ТАСС.

По её словам, большинство членов команды посчитали, что стоило тренироваться в Антерсельве, а потом уже жить в Поклюке. Как она считает, спортсмены в таком случае успевали бы восстанавливаться.

18 февраля сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой финишировала на 11-м месте в сингл-миксте. На мировом первенстве в Поклюке россияне не завоевали ни одной награды.

Ранее Анфиса Резцова назвала ужасным выступление сборной России на ЧМ в Поклюке.