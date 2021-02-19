Хованцев: на мужскую эстафету у нас оптимальный состав

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил состав национальной команды на эстафету на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.

«На мужскую эстафету у нас оптимальный состав. Что касается Халили на первом этапе, то я не думаю, что это рискованно. Он со стрельбой должен справиться. Первый этап не будет сумасшедшим по скорости, все будут работать на лежке, 100%, будут идти умеренно, а после стойки уже будут разбираться. Что касается состава женской команды, то у меня вопрос по Павловой, потому что она вчера слабо ногами прошла. Где она вчера должна была стрелять, она этого не сделала. Но здесь надо будет не только стрелять, но и бежать, потому что отрезки длиннее. В этой ситуации я думаю, что Куклину можно было бы поставить на первый этап, Лариса хорошо стреляет. Но в целом в женской команде сейчас с первым этапом не так весело», — цитирует Хованцева Sport24.

У мужчин эстафету побегут Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. У женщин — Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Ранее СБР объявил состав мужской сборной России на эстафету ЧМ в Поклюке.