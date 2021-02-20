Момент истины: российские биатлонистки борются за медали в эстафете на ЧМ в Поклюке
- Reuters
- © Borut Zivulovic
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20 февраля 2021
Даже всегда надёжная в эстафетах Кайшева дрогнула на лёжке. Ей понадобился один дополнительный патрон. Сборная России всё так же не может подняться в первую десятку.
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А гонка становится интереснее! На стрельбище поднялся ветер, и Ройселанн с трудом избежала штрафного круга. А вот Пидгрушная одним махом закрыла все мишени. Украина снова первая, но Норвегия совсем близко. В восьми секундах от них Польша и Белоруссия.
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Кайшева недолго держалась в десятке, ведь рядом с ней оказалась Доротея Вирер. Итальянка сразу обошла россиянку.
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Ройселанн отрывается и от Кручинкиной, и от Маки, и от Пидгрушной. Шансы на медали ещё сохраняются у француженки Жулии Симон и немки Франциски Пройсс.
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Миронова подняла сборную России на десятое место. Она показала четвёртый ход на своём этапе. Но Кайшева по-прежнему проигрывает больше полутора минут призовой тройке, отыграться ей будет нереально.
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Начинается четвёртый этап. Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выигрывает девять секунд у полячки Анны Маки и белоруски Елены Кручинкиной, в прошлом представлявшей российскую сборную. Блашко сильно отстала от них и передала эстафету Елене Пидгрушной на 23 секунды позже норвежки.
A few more spare rounds across the entire field during the first prone on the second leg - but @TirilEckhoff puts @NSSF_Biathlon into the lead 🇳🇴https://t.co/Z1cUg2llYh | #pokljuka2021pic.twitter.com/oVUVouCPNv— IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021
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Лин догнала Блашко и Солу, они вновь лидируют втроём. Жук немного сбавила обороты и отстала от них на шесть секунд. Француженка Клоэ Шевалье проигрывает ещё больше.
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Вообще Миронова неплохо бежит. Второй круг она прошла с третьим временем, уступив только Жук и немке Дениз Херманн, да и то меньше пяти секунд.
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Последним выстрелом промахнулась Миронова. Но ей удалось подняться на 12-е место. Даже отставание от призовой тройки сократилось — осталось отыграть всего лишь 1:38.
Great performance by Darya Blashko who doesn't require a spare round and the Ukrainian team takes the lead after the third standing shooting - ahead of Belarus and Norway! 🇺🇦https://t.co/Z1cUg2llYh | #pokljuka2021pic.twitter.com/NXtixpoDIj— IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021
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У всех лидеров были проблемы на стойке, кроме Блашко! Сборная Украины перехватила лидерство, пока другие девушки перезаряжались! В пяти секундах позади неё Сола, ещё пять проигрывает Лин.
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