Момент истины: российские биатлонистки борются за медали в эстафете на ЧМ в Поклюке

В словенской Поклюке продолжается чемпионат мира по биатлону. Программу предпоследнего дня открывает женская эстафета. Сборную России в этой гонке представляют Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Reuters

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