Хаузер стала победительницей масс-старта на ЧМ по биатлону в Поклюке

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей гонки с массовым стартом у женщин, которая проходила в рамках чемпионата мира в словенской Поклюке.

Австрийская спортсменка преодолела 12,5 км дистанции за 36:05,7. Серебряную медаль завоевала представительница Норвегии Ингрид Тандревольд, отставшая от победительницы на 21,7 секунды. Бронза — у ещё одной норвежской биатлонистки, Тириль Экхофф (+23,0).

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая 19-й. С шестью штрафными кругами она на 2 минуты 21,8 секунды отстала от Хаузер.

Ранее сообщалось, чему должна научиться сборная России на ЧМ по биатлону за год до Олимпиады.