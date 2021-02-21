Ростовцев подвёл итоги масс-старта у женщин на ЧМ по биатлону

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Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев подвёл итоги женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.
Ростовцев подвёл итоги масс-старта у женщин на ЧМ по биатлону
  • ©rostovtsev.pavel
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«Погода была непростая, гулял ветер, и мне было интересно посмотреть, какие рекомендации дают спортсменкам тренеры, как ветер влияет на точку прицеливания. В масс-старте однозначно нужно стрелять лёжку по нулям, и только тот, кто с этим справляется, имеет возможности для дальнейшего успеха. А его в биатлоне приносит стрельба стоя. Что сегодня и было продемонстрировано девочками. Не российскими, к сожалению», — сказал Ростовцев RT.

Лучшей среди россиянок в масс-старте стала Светлана Миронова, допустившая шесть промахов и финишировавшая 19-й.

Ранее Миронова оценила своё выступление на ЧМ в Поклюке.

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