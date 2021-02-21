Миронова оценила своё выступление на ЧМ в Поклюке

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Российская биатлонистка Светлана Миронова считает, что не выполнила поставленных перед нею целей на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Миронова оценила своё выступление на ЧМ в Поклюке
  • РИА Новости

«Конечно, хотелось бы медалей, попадать в топ-3. Я понимаю, что способна на это, но не всё получилось. Потому цели не выполнены. Наверное, за этот турнир поставлю себе троечку. Много чего не получилось, но поражение — хороший урок, из которого нужно извлечь пользу. Впереди ещё три этапа Кубка мира. Кроме того, на этом сезоне моя карьера не заканчивается. Всё ещё впереди. Я буду биться до конца. Всегда хочется попасть в топ-3 или топ-6. За этим и выходишь на старт, чтобы побороться за самые высокие места. Но это биатлон. Непредсказуемость — его второе имя», — цитирует Миронову ТАСС.

На чемпионате мира спортсменка не завоевала ни одной медали, регулярно допуская промахи на огневых рубежах.

Ранее сообщалось, что Хаузер стала победительницей масс-старта на ЧМ по биатлону в Поклюке.

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