«Не принял правильного решения»: как биатлонистки и тренеры оправдывались после провала в эстафете на ЧМ

Женская эстафета на чемпионате мира по биатлону в Поклюке стала для Евгении Павловой самым неудачным стартом в сезоне. Об этом после финиша сказала сама спортсменка. По её словам, она долго не могла прийти в себя и даже подняться на ноги. А промахи Татьяны Акимовой на стойке старший тренер женской команды Михаил Шашилов связал с психологическими проблемами. Между тем президент СБР Виктор Майгуров дал понять, что не намерен по горячим следами принимать кадровые решения.

«Мне было настолько плохо, что тошнило, у меня кружилась голова»

Перед началом чемпионата мира планировалось, что российские биатлонисты смогут побороться за медали в первую очередь в эстафетах. На положительный лад настраивал и последний перед первенством планеты этап КМ в Антерсельве, где отечественные спортсмены завоевали в командных гонках золото и серебро.

Однако в Поклюке подопечные Валерия Польховского выглядели гораздо слабее. В смешанной эстафете они заняли лишь девятое место, а в супермиксте — 11-е. Аналогичный результат россиянки продемонстрировали и в женской эстафете, таким образом повторив худший результат в истории.

После окончания гонки спортсменки не скрывали, что их состояние оставляет желать лучшего. Так, Евгения Павлова, без промахов отработавшая первый этап, но много уступившая соперницам ногами, подчеркнула, что после финиша чувствовала себя очень плохо.

«Мне было настолько плохо, что тошнило, у меня кружилась голова, я не могла встать. Это следствие того, что «горняшка» «прикрыла». Это горы, здесь людям плохо, даже если они просто стоят, а мы ещё и бегаем. После финиша я ждала доктора, чтобы он дал мне таблетку», — приводит слова биатлонистки ТАСС.

А женскую эстафету она назвала самой провальной для себя гонкой в текущем сезоне. Также Павлова подчеркнула, что сборной России следовало «спуститься» из Поклюки и проживать на меньшей высоте, однако сделано этого не было.

«Я разговаривала с Михаилом Шашиловым, мой тренер звонил Виктору Майгурову, просили спустить нас вниз. Сказали, что они займутся, либо «решайте вопрос сами». С Михаилом Викторовичем разговаривала три дня, вывод — живу там, где жила. Я два месяца на этой высоте, я задыхаюсь, накрывает и всё. После Антерсельвы ехала сюда бороться, а теперь ничего не могу поделать. Вся команда так себя чувствует, возьмите любого спортсмена. Мы живём в отеле в двух комнатах, не могу сказать, что некомфортно, с мальчиками видимся внизу, когда сдаём тесты на коронавирус», — заявила Павлова в эфире канала «Матч ТВ».

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Светлым пятном в составе российской четвёрки выглядела лишь Светлана Миронова, которая в отличие от подруг по команде показала неплохую скорость и сумела немного сократить отставание отечественной сборной. К слову уроженка Моряковки в преддверии эстафеты вместе с Ириной Казакевич спустилась вниз из Поклюки к озеру Блед.

«Старалась отыгрывать со старта, отставание было большое. Я кинулась, потом подумала, что нужно аккуратнее идти к стойке. Был один очень габаритный промах, первым дополнительным патроном я его закрыла. В чём план переезда вниз? Мы просто уже 24 дня находились на высоте, решили спуститься. В гостинице с нами жили норвежцы, чехи, решили и мы попробовать. Удручает ли результат? Впереди ещё одна гонка, не всё так плохо. Сложилось, как сложилось. В масс-старте задача — показать максимальный результат, выбить четыре нуля и очень быстро бежать», — заявила Миронова в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

А вот опытная Татьяна Акимова второй этап провалила. На стойке она ушла на штрафной круг, после чего стало понятно, что показать высокий результат у россиянок в этот день не получится. Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов объяснил промахи подопечной психологическими проблемами и в целом взял вину за результат на себя.

«По составу, это было только моё решение, во всем виноват я, никакого давления на меня не оказывалось. Павлова? Женя — импульсивная девочка, но отработала сегодня на «пятёрочку», у меня к ней никаких претензий нет. Это просто эмоции, когда она вся мокрая после гонки, и внутри всё бурлит. У меня есть команда, мне её доверили, и это моя ответственность. Я могу посоветоваться, но решение принимает старший тренер. Значит, у меня не получилось, я не принял правильное решение», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, тренер женской национальной команды по стрельбе Алексей Волков попытался найти причину ошибок Акимовой. По его мнению, Татьяна излишне суетилась.

«Не встал «доп», долго поправляла… Павлова? Она всё делала правильно, нужно было в конце лишь встать за немкой», — отметил Волков.

Наконец, старший тренер мужской сборной Юрий Каминский подчеркнул, что атмосфера в команде несмотря на последние результаты рабочая, а также выразил желание продолжать работу на своём посту.

«Хочу ли я работать в биатлоне? Если я зашёл в эту воду, то выходить с поражениями я не привык. Атмосфера в сборной? Она не такая плохая, как её преподносят. Я просил всех спортсменов прописать свои составы на эстафету, там была адекватная оценка, даже по этапам», — подчеркнул специалист.

Любопытно, что президент СБР Виктор Майгуров, прибывший на гонку в Поклюку, воздержался от критики тренерского штаба и, напротив, поддержал Польховского с коллегами. Будущее специалистов он пообещал обсудить позже на тренерском совете.

«Результат нас не устраивает. Павлова и Акимова не справились по ходу гонки, не хочу всё вешать на них, я сам заходил на круги, будучи биатлонистом. Это результат работы последних двух-трёх лет. Нужно анализировать, что мы сделали, половина состава готовилась самостоятельно, всё валить на последние две недели не вижу смысла», — отметил функционер.

Ответил глава СБР и на вопрос о том, почему российские биатлонисты не спустились из Поклюки на меньшую высоту, как этого хотела та же Павлова.

«Принимали все средства и силы, чтобы команда находилась в лучшей форме. В этом году на 90-95% старшие тренеры были наделены полномочиями по принятию решений. Создадим ли отдельные группы подготовки? В марте начнем дискуссию по этому вопросу, — добавил Майгуров.

«Спортсменок винить не в чем, как их подготовили, так и пробежали»

А вот эксперты щадить тренеров сборной России не стали и именно их назвали главными виновниками провала в женской эстафете в частности и на чемпионате мира вообще.

«Команду жалко. В таком хорошем настроении и самочувствии прибыли после Италии, а мы видим такое плачевное состояние. Эстафета сегодняшняя была возможностью для всех стран: Франция отлетела, Швеция отлетела. Украина и Беларусь сумели подняться высоко. В эстафете все должны сработать на 100%, наши спортсменки не показали всего потенциала. У Павловой прекрасная стрельба, но ходом проиграла 40 секунд. Вопрос, почему так подвели команду, что такие слабые у неё возможности, хотя работала она на 100%? Акимова не сработала на «стойке». Здесь тоже беда в состоянии. Возможно, перегорела, не справилась», — приводит «Чемпионат» слова бывшего главы СБР Владимира Драчёва.

Вместе с тем функционер отметил, что не стал бы в настоящий момент принимать «жёсткие» решения по тренерам, хотя и подчеркнул, что Польховский, по его мнению, с работой не справился.

В свою очередь, бывший наставник сборной Анатолий Хованцев назвал выступление российской женской четвёрки в эстафете катастрофой. По его словам, даже если бы Акимова не зашла на штрафной круг, это не помогло бы отечественной команде выступить лучше.

«Майгуров говорит, что результат сегодняшней эстафеты — проблема как минимум последних двух-трёх лет подготовки. Но если в январе мы показывали хорошие результаты, куда они делись? Уверен, это проблема последнего этапа подготовки. Самым правильным решением было — остаться в Антерсельве. Или, например, готовиться в Риднауне, затем переехать в Блед. Вариантов было достаточно. Нет работоспособности. Если до ЧМ наши девушки могли бороться, то сейчас — нет. Норвежки, например, тоже живут на высоте, но посмотрите, как они бегут. Мы, к сожалению, так не можем. Очень грустно», — посетовал Хованцев.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев вступился за спортсменок, которые выступили так, «как их подготовили». Эксперт считает, что тренерский штаб допустил ошибки непосредственно перед первенством планеты.

«Катастрофа, что тут ещё скажешь. Спортсменок винить не в чем, как их подготовили, так и пробежали. Девушки не готовы. Поэтому Акимова с неким осадком пришла на огневой рубеж и стрелять уже не могла. Тренеры, прежде всего Шашилов, оказался некомпетентен в выборе места для тренировок сборной. Да и вообще назначение Каминского и Шашилова на должности старших тренеров — ошибка. Они не знают высоту, не были на этапах Кубка мира даже в качестве тренеров. А тут им сразу доверили национальную сборную», — приводит слова Васильева «Спорт-Экспресс».

Наконец, бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин, напротив, считает, что отечественные биатлонисты начали неправильно готовиться к сезону ещё летом.

«В Антерсельве был случайный старт, просто пробежали и всё. А сейчас что? На протяжении всего сезона не бежали, ничего не показывали, вот и получите результат. Я считаю, была неправильная летняя подготовка. Тренерский штаб сейчас будет просто искать причину неудач. Поднимать вопрос, что не там сбор проводят. Посмотрите на сборную Украины, вместе с нашими приехали, живут вместе. Сегодня третье место заняли. Норвежцы приехали первыми, а живут там же, на стадионе. Значит, проблема в тренерах, раз уж так тренируют. Я бы не поставил Акимову вместо Казакевич. Но тренерам виднее, у них же там свои дела. Проще всего сказать: «Я беру вину на себя». А ты лучше расскажи, почему так подготовили команду, что антирекорды ставим», — цитирует специалиста Sport24.