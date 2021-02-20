В СБР не исключают, что здоровье Польховского ухудшилось из-за критики

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В Союзе биатлонистов России (СБР) прокомментировали новость о госпитализации главного тренера национальной сборной Валерия Польховского, который пропустит остаток чемпионата мира в Поклюке.
В СБР не исключают, что здоровье Польховского ухудшилось из-за критики
  • РИА Новости

«Здоровье могло ухудшиться на фоне постоянной критики? Этого нельзя исключать. Конечно, он тяжело переживает результат и критику в СМИ. К тому же он недавно перенёс коронавирус. Ему было тяжело на высоте, но он не показывал этого, не жаловался, носил в себе», — приводит слова пресс-служба СБР РИА Новости.

Отмечается, что глава СБР Виктор Майгуров ещё 18 февраля настаивал на том, чтобы врачи осмотрели Польховского. При этом к специалисту поступила просьба не подниматься в горы.

«Сингл-микст он смотрел из гостиницы. Сейчас состояние у него удовлетворительное», — добавили в пресс-службе.

При этом в СБР подчеркнули, что в отсутствие Польховского никто не будет выполнять обязанности главного тренера.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России госпитализирован на ЧМ по биатлону.

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