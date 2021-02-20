В СБР не исключают, что здоровье Польховского ухудшилось из-за критики
- РИА Новости
«Здоровье могло ухудшиться на фоне постоянной критики? Этого нельзя исключать. Конечно, он тяжело переживает результат и критику в СМИ. К тому же он недавно перенёс коронавирус. Ему было тяжело на высоте, но он не показывал этого, не жаловался, носил в себе», — приводит слова пресс-служба СБР РИА Новости.
Отмечается, что глава СБР Виктор Майгуров ещё 18 февраля настаивал на том, чтобы врачи осмотрели Польховского. При этом к специалисту поступила просьба не подниматься в горы.
«Сингл-микст он смотрел из гостиницы. Сейчас состояние у него удовлетворительное», — добавили в пресс-службе.
При этом в СБР подчеркнули, что в отсутствие Польховского никто не будет выполнять обязанности главного тренера.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России госпитализирован на ЧМ по биатлону.