Главный тренер сборной России госпитализирован на ЧМ по биатлону
- РИА Новости
«В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице. Там Польховский провёл несколько часов», — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Отмечается, что в настоящий момент состояние главного тренера сборной России стабильное.
«Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России. Желаем Валерию Николаевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй», — говорится на официальном сайте СБР.
Ранее Польховский высказался о результате россиян в индивидуальной гонке на ЧМ.