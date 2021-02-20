Главный тренер сборной России госпитализирован на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский госпитализирован и пропустит заключительные гонки чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

«В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице. Там Польховский провёл несколько часов», — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Отмечается, что в настоящий момент состояние главного тренера сборной России стабильное.

«Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России. Желаем Валерию Николаевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй», — говорится на официальном сайте СБР.

Ранее Польховский высказался о результате россиян в индивидуальной гонке на ЧМ.