Польховский высказался о результате россиян в индивидуальной гонке на ЧМ

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о выступлении российских биатлонистов в индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
Польховский высказался о результате россиян в индивидуальной гонке на ЧМ
  • РИА Новости

«У нас нет ни одного нуля, вот над чем надо работать и над чем думать. Надо советоваться со спортсменами, общаться, предлагать варианты, как поправить ситуацию. Мы здесь 16 дней катались, но некоторые в интервью говорят, что не смогли наработать. Ну так чьи это проблемы, что ты не смог наработать? А что ты тогда делал? На диване лежал?» — цитирует Польховского ТАСС.

Победу в индивидуальной гонке одержала Маркета Давидова из Чехии.

Ранее сообщалось, что Миронова стала пятой в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону.

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