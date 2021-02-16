Польховский высказался о результате россиян в индивидуальной гонке на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о выступлении российских биатлонистов в индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

«У нас нет ни одного нуля, вот над чем надо работать и над чем думать. Надо советоваться со спортсменами, общаться, предлагать варианты, как поправить ситуацию. Мы здесь 16 дней катались, но некоторые в интервью говорят, что не смогли наработать. Ну так чьи это проблемы, что ты не смог наработать? А что ты тогда делал? На диване лежал?» — цитирует Польховского ТАСС.

Победу в индивидуальной гонке одержала Маркета Давидова из Чехии.

Ранее сообщалось, что Миронова стала пятой в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону.