Глава СБР объяснил провал женской сборной в эстафете на ЧМ в Поклюке

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал 11-е место женской команды в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Глава СБР объяснил провал женской сборной в эстафете на ЧМ в Поклюке
  • РИА Новости

«Никого из нас результат не устраивает — ни руководство, ни тренеров, ни болельщиков. И Павлова, и Акимова не справились по ходу гонки. Таня ещё на стрельбе застрелилась. Но вешать всё на них не хочу. Это чемпионат мира, я сам заходил на круги на таком турнире. Это не результат работы последнего подготовительного периода. Это результат как минимум двух-трёх последних лет. В женской и мужской командах половина состава готовилась индивидуально. Думаю, это сыграло свою роль. Институт личных тренеров никто не отменял», — сказал Майгуров в эфире канала «Матч ТВ».

По его мнению, необходимо проанализировать все нюансы, включая мнения личных тренеров спортсменов. Кроме того, он заявил, что в марте начнётся обсуждение формата подготовки к следующему сезону.

Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла 11-е место, повторив свой худший результат на ЧМ в истории. Победу одержала сборная Норвегии.

Ранее сообщалось, что Павлова несколько минут не могла подняться на ноги после своего этапа эстафеты.

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