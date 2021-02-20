Павлова несколько минут не могла подняться на ноги после своего этапа эстафеты

Российская биатлонистка Евгения Павлова после своего этапа эстафеты на чемпионате мира в Поклюке несколько минут не могла подняться на ноги.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. Павлова бежала эстафету первой из российской сборной и завершила свой этап на седьмом месте. Российская команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла 11-е место, повторив свой худший результат на ЧМ в истории. Победу одержала сборная Норвегии. Ранее Дмитрий Васильев назвал катастрофой результат российских биатлонисток в эстафете в Поклюке.