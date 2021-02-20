Васильев назвал катастрофой результат российских биатлонисток в эстафете в Поклюке

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал женскую сборную России по биатлону за 11 место в эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

«Катастрофа. Просто катастрофа. Я не понимаю, как такое возможно. Менять тренеров по ходу сезона, конечно, негоже. Но я с первого дня скептически относился к назначению Шашилова и Каминского. Как можно так растренировать команду? Вообще не бегут», — цитирует Васильева «Чемпионат».

По его словам, он также не понимает, по какому принципу тренерский штаб определял составы на разные гонки. Эксперт считает, что Татьяне Акимовой нужно было бежать в спринте, чтобы набрать форму к эстафете.

«Просто глупость! Поэтому сегодня она и ехала из последних сил, стрелять не могла. Просто поражаюсь. Шашилов на 100% виноват на чемпионате мира. Это только его ответственность — он разрабатывал стратегию. Это только его вина», — добавил Васильев.

Российская команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла 11-е место, повторив свой худший результат на ЧМ в истории. Победу одержала сборная Норвегии.

Ранее Миронова заявила, что после переезда на более низкую высоту её самочувствие в порядке.