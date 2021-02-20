Миронова: после переезда на более низкую высоту самочувствие в порядке

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Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась после эстафеты на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Миронова: после переезда на более низкую высоту самочувствие в порядке
  • РИА Новости

По словам спортсменки, она старалась отыграть отставание с самого старта своего этапа. Миронова отметила, что на первом круге подумала, что нужно идти в более спокойном темпе, а к стойке уже шла в своём темпе. 

«После переезда на более низкую высоту самочувствие в порядке. Мы находились 24 дня на высоте, это многовато для гор, поэтому решили спуститься вниз. Сейчас посмотрим, как всё поменяется перед масс-стартом. Вчера на тренировке чувствовала себя прекрасно, в эстафете тоже всё было в порядке. Посмотрим, как будет на третий день», — сказала она в эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортсменка также считает, что на этом мировом первенстве для сборной России ещё не всё потеряно, так как осталась одна гонка и не нужно думать о том, как всё плохо.

«Всё действительно не плохо, просто чемпионат мира стартовал не так, как я планировала для себя. Но сложилось так, как сложилось. В масс-старте ставлю себе задачу чисто отстрелять и быстро пробежать», — добавила Миронова.

Российская команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла 11-е место, повторив свой худший результат на ЧМ в истории. Победу одержала сборная Норвегии.

Ранее Евгения Павлова выразила уверенность, что тренерский штаб должен был спустить российских биатлонистов с высоты.

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