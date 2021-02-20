Павлова уверена, что тренерский штаб должен был спустить российских биатлонистов с высоты

Российская биатлонистка Евгения Павлова в очередной раз подвергла критике тренерский штаб национальной команды за выбор места жилья на время чемпионата мира в Поклюке.

«Нужно было спускать нас с высоты и жить внизу, нам такой возможности не предоставили. Я разговаривала с Шашиловым, мой тренер звонил Майгурову, просили спустить нас вниз. Сказали, что они займутся, либо «решайте вопрос сами». С Михаилом Викторовичем разговаривала три дня, вывод: живу там, где жила», — сказала Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Она призналась, что после двух месяцев жизни в высокогорье она задыхается. По её словам, после удачных стартов на этапе Кубка мира в Антерсельве она ехала в Поклюку бороться, но ничего не может сделать.

«Вся команда так себя чувствует, возьмите любого спортсмена. Мы живём в отеле в двух комнатах, не могу сказать, что некомфортно, с мальчиками видимся внизу, когда тесты сдаём на коронавирус. Что дальше? Ехать домой и ждать, когда всё наладится. Горы отпустят, и всё встанет на свои места», — добавила Павлова.

Российская команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла 11-е место, повторив свой худший результат на ЧМ в истории. Победу одержала сборная Норвегии.

Ранее Павлова назвала мировое первенство самым провальным стартом сезона для себя.