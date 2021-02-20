Павлова — о выступлении на ЧМ по биатлону: это мой самый провальный старт в сезоне

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась эмоциями после эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.

«Самое отвратительное, что ни одной гонки не было, чтобы настроение и самочувствие были хорошими. Это мой самый провальный старт в сезоне. Не думаю, что у кого-то лучше состояние сейчас, бегут все в одни ноги. Я выкладывалась, боролась, вышла и работала, как могла», — сказала Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российская команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла 11-е место, повторив свой худший результат на ЧМ в истории. Победу одержала сборная Норвегии.

Ранее тренер Михаил Шашилов взял на себя вину за провал российских биатлонисток в эстафете на ЧМ.