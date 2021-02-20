Шашилов взял на себя вину за провал российских биатлонисток в эстафете на ЧМ

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал результат женской команды в эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

«Работать надо больше. Я не колебался между Павловой и Куклиной. Я рассчитывал на то, что Евгения справится на последнем круге. Ларисы тоже не хватает на него, у неё такой же был проигрыш на пятнашке в 47 секунд. У Акимовой, видимо, были проблемы с летней подготовкой после родов. Может быть, зря доверил. За всё в ответе только я. Ошибки в выборе состава не было, каждый готовился к своим гонкам», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Российская команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла 11-е место. Победу одержала сборная Норвегии.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки повторили свой худший результат в эстафетах на ЧМ.