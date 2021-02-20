Хованцев не согласен с Майгуровым по поводу причин провала россиян на ЧМ по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на результат женской команды в эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

«11-е место — катастрофа. Для борьбы за медали нужно хорошо бежать и стрелять — у нас нет ни одного, ни другого. Даже если бы Акимова не зашла на штрафной круг, нас бы это не спасло. С первых этапов было очень сложно. Майгуров говорит, что результат сегодняшней эстафеты — проблема как минимум последних двух-трёх лет подготовки. Но если в январе мы показывали хорошие результаты, куда они делись?» — цитирует Хованцева «Чемпионат».

По его мнению, проблема заключается именно в последнем этапе подготовки и сборной нужно было оставаться в Антерсельве или любом другом месте проживания, которое не находится в высокогорье.

«Нет работоспособности. Если до ЧМ наши девушки могли бороться, то сейчас — нет. Норвежки, например, тоже живут на высоте, но посмотрите, как они бегут. Мы, к сожалению, так не можем. Очень грустно», — добавил Хованцев.

Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла 11-е место, повторив свой худший результат на ЧМ в истории. Победу одержала сборная Норвегии.

Ранее Владимир Аликин заявил, что тренерскому штабу сборной России по биатлону надо было головой думать, кого ставить на женскую эстафету на ЧМ.