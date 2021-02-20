Аликин: надо было головой думать, кого ставить на женскую эстафету на ЧМ

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Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал результат женской команды в эстафете на чемпионате мира в Поклюке.
Аликин: надо было головой думать, кого ставить на женскую эстафету на ЧМ
  • РИА Новости

«Катастрофа. Надо было головой думать, кого на эстафету ставить. По какому принципу они вообще команду формируют? Провалились, теперь пускай чешут репу», — цитирует Аликина «Чемпионат».

По его словам, он переживает за команду, но не понимает оправдания по поводу проживания на высоте, так как украинская сборная живёт рядом, но смогла стать третьей в эстафете.

«А мы где? Какой толк бегать, если функционально не готовы? Да хоть на луну спуститесь… Подготовка была провалена. Позорище. Пусть разбираются», — добавил Аликин.

Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла 11-е место, повторив свой худший результат на ЧМ в истории. Победу одержала сборная Норвегии.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что главный тренер сборной России по биатлону Польховский не на своём месте.

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