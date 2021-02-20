Драчёв: главный тренер сборной России по биатлону Польховский не на своём месте

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о результате женской команды в эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

«Команду жалко. В таком хорошем настроении и самочувствии прибыли после Италии, а мы видим такое плачевное состояние. Эстафета сегодняшняя была возможностью для всех стран: Франция отлетела, Швеция отлетела. Украина и Белоруссия сумели подняться высоко. В эстафете все должны сработать на 100%, наши спортсменки не показали всего потенциала», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

По его мнению, Евгения Павлова показала хорошую стрельбу, но он не понимает, почему она слабо выступила ходом, также он отметил, что Татьяна Акимова плохо отработала стрельбу на стойке. Драчёв поднял вопрос, почему команда находится в таком состоянии на ЧМ.

«Жёстких решений по тренерам я бы сейчас не принимал. Есть советы, которые будут решать. Надо разобрать причины, чтобы больше не допустить таких ошибок. Всем понятно, что Польховский не на своём месте, что он не справился. Но важнее понять причину провала на чемпионате мира», — добавил Драчёв.

Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла 11-е место, повторив свой худший результат на ЧМ в истории. Победу одержала сборная Норвегии.

Ранее глава СБР объяснил провал женской сборной в эстафете на ЧМ в Поклюке.