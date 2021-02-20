Сборная Норвегии победила в женской эстафете на ЧМ по биатлону, Россия — 11-я
- Reuters
Норвежская команда, в составе которой были Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Льен и Марте Ройселанн, финишировала с результатом 1 час 10 минут 39 секунд.
Второе место заняли представительницы Германии, а тройку лучших замкнули спортсменки с Украины.
Российская сборная, в состав которой вошли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, стала 11-й.
Ранее сообщалось, что Анастасия Егорова выиграла спринт на этапе Кубка IBU.