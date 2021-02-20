Сборная Норвегии победила в женской эстафете на ЧМ по биатлону, Россия — 11-я

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Женская сборная Норвегии завоевала золото в эстафете на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Сборная Норвегии победила в женской эстафете на ЧМ по биатлону, Россия — 11-я
  • Reuters

Норвежская команда, в составе которой были Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Льен и Марте Ройселанн, финишировала с результатом 1 час 10 минут 39 секунд.

Второе место заняли представительницы Германии, а тройку лучших замкнули спортсменки с Украины.

Российская сборная, в состав которой вошли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, стала 11-й. 

Ранее сообщалось, что Анастасия Егорова выиграла спринт на этапе Кубка IBU.

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