Сборная Норвегии победила в женской эстафете на ЧМ по биатлону, Россия — 11-я

Женская сборная Норвегии завоевала золото в эстафете на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Reuters

Норвежская команда, в составе которой были Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Льен и Марте Ройселанн, финишировала с результатом 1 час 10 минут 39 секунд. Второе место заняли представительницы Германии, а тройку лучших замкнули спортсменки с Украины. Российская сборная, в состав которой вошли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, стала 11-й. Ранее сообщалось, что Анастасия Егорова выиграла спринт на этапе Кубка IBU.