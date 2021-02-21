Ростовцев: Миронова не является топ-стрелком стоя

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о проблемах со стрельбой у отечественных биатлонистов.

«В качестве главных проблем назвал бы две вещи: первое — отсутствие навыка, сформированного в детском возрасте; второе — недостаток работы уже на уровне сборной. Держать концентрацию 20—25 секунд на рубеже очень тяжело. Мне, можно сказать, повезло. Когда я работал в российской сборной с Вольфгангом Пихлером, у нас были прекрасные в стрелковом плане спортсменки: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова, Катя Глазырина, Катя Шумилова. У них имелся великолепный стрелковый базис, особенно в стрельбе стоя, потому было легко работать над стрельбой и доводить до максимума какие-то отдельные моменты и навыки. Сегодня я смотрю на команду и вижу, к примеру, что Светлана Миронова при всём её таланте не является топ-стрелком стоя. Стойка очень хорошо проявляет технические огрехи», — сказал Ростовцев RT.

В гонке с массовым стартом Светлана Миронова стала лучшей среди россиянок, показав 19-й результат, но допустив шесть промахов.

Ранее Ростовцев подвёл итоги масс-старта у женщин на ЧМ по биатлону.