Губерниев назвал министра спорта Украины главным врагом своей страны

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами с флагом.

«Министр спорта Украины — идиот! Главная провокация для Украины — это присутствие этого кретина на посту министра. Украинские спортсмены должны больше бояться провокаций со стороны своего Министерства спорта и министра, потому что он самый главный враг Украины», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Он отметил, что россияне во время биатлонных соревнований жили в одном отеле с украинцами и общались на русском языке.

«Гутцайт нервирует спортсменов, создаёт им неудобства. Все нормально общаются, в биатлонной семье в частности. Поэтому он самый главный враг и есть», — добавил комментатор.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам рекомендовали не стоять рядом с россиянами с флагом на ОИ-2022 в Пекине.