Губерниев назвал министра спорта Украины главным врагом своей страны
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- РИА Новости
«Министр спорта Украины — идиот! Главная провокация для Украины — это присутствие этого кретина на посту министра. Украинские спортсмены должны больше бояться провокаций со стороны своего Министерства спорта и министра, потому что он самый главный враг Украины», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
Он отметил, что россияне во время биатлонных соревнований жили в одном отеле с украинцами и общались на русском языке.
«Гутцайт нервирует спортсменов, создаёт им неудобства. Все нормально общаются, в биатлонной семье в частности. Поэтому он самый главный враг и есть», — добавил комментатор.
Ранее сообщалось, что украинским спортсменам рекомендовали не стоять рядом с россиянами с флагом на ОИ-2022 в Пекине.