Российская фристайлистка Демидова пропустит из-за травмы Игры-2022

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил, что обладательница Кубка мира сезона-2019/20 Валерия Демидова из-за травмы не примет участия в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Да, это так. Её квоту после длительной работы с Международной федерацией лыжного спорта и Международным олимпийским комитетом удалось отстоять для Александры Глазковой», — цитирует Курашова РИА Новости.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований по фристайлу будет разыграно 13 комплектов наград (по шесть у мужчин и женщин, один — в смешанной дисциплине).

Ранее доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков перечислил самые травмоопасные зимние виды спорта.