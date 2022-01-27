Российская фристайлистка Демидова пропустит из-за травмы Игры-2022
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«Да, это так. Её квоту после длительной работы с Международной федерацией лыжного спорта и Международным олимпийским комитетом удалось отстоять для Александры Глазковой», — цитирует Курашова РИА Новости.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований по фристайлу будет разыграно 13 комплектов наград (по шесть у мужчин и женщин, один — в смешанной дисциплине).
Ранее доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков перечислил самые травмоопасные зимние виды спорта.