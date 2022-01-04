Врач Хомяков перечислил наиболее травмоопасные зимние виды спорта

Доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков перечислил самые травмоопасные зимние виды спорта.

Как он рассказал в беседе с «Известиями», самыми опасными считаются фристайл на лыжах, прыжки с трамплина на лыжах, горные лыжи, коньки, шорт-трек (скоростные забеги на коньках — RT), сноубординг, санный спорт и хоккей.

Из неспортивных зимних развлечений также опасно катание на ледянках, которое сопряжено с риском повреждения позвоночника.

Врач также отметил, что наиболее безопасный вид зимних развлечений — это лыжные прогулки.

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