COVID-19 норвежских лыжников, отказ российского арбитра и возвращение Тарасовой: о чём говорят за неделю до ОИ в Пекине

Норвежские лыжники Хейди Венг и Симен Крюгер сдали положительные ПЦР-тесты и рискуют пропустить Олимпиаду из-за коронавируса. Арбитр Алла Шеховцова отказалась от работы на турнире по фигурному катанию. Татьяна Тарасова снова прокомментирует состязания фигуристов в прямом эфире. Российские спортсмены добрались до Китая. О чём говорят за неделю до Игр — в материале RT.

Российские олимпийцы начали прибывать в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх. Первый рейс из Москвы в аэропорт Шоуду привёз сборные по шорт-треку, биатлону и конькобежному спорту, а также женскую хоккейную команду. Однако приезд был омрачён целым рядом неприятных обстоятельств.

Так, спортсменам пришлось около трёх часов ждать свой багаж после долгого ночного перелёта. Такая долгая задержка была вызвана санитарной обработкой, которую должны проходить все прибывшие в Китай. Кроме того, по данным СМИ, в аэропорту не соблюдались требования социальной дистанции. Россияне оказались в одной общей очереди с другими гостями Поднебесной во время пограничного контроля, что может сильно повысить риск заражения коронавирусом. Ко всем прочим неурядицам добавилось также то, что организаторы выделили участникам Олимпиады необогреваемые автобусы, в которых биатлонистам пришлось преодолеть больше сотни километров до горной Олимпийской деревни.

А украинской сборной по скелетону придётся готовиться к дополнительным тратам, так как китайские власти требуют отдельно оплачивать тестирование оборудования для соревнований. Об этом в своём Instagram рассказал украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

«Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько. Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором всё это прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?» — написал спортсмен.

Хорошей новостью для спортсменов будет то, что им разрешат снимать защитные маски во время церемоний награждения. Нередко на других соревнованиях победителей и призёров обязывают соблюдать меры предосторожности даже во время этого волнительного и радостного момента, но организаторы Игр в Пекине решили сделать послабление. Протокол проведения мероприятий позволит на некоторое время убирать маски с лица, чтобы болельщики увидели эмоции спортсменов.

Приятным бонусом для российских спортсменов будут также суточные от Олимпийского комитета России (ОКР), которые полагаются на время соревнований. Для тех, кто проживает в деревне и имеет доступ в общую столовую, размер выплат составит 1800 рублей в день. Остальные же члены делегации могут рассчитывать на 5100 рублей, чтобы оплачивать себе питание, сообщает «Матч ТВ».

Из-за коронавируса сорвалось традиционное для российских спортсменов предолимпийское мероприятие — богослужение в храме Христа Спасителя вместе с главой Русской православной церкви. Однако Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не забыл об олимпийцах и обратился к ним со своим напутствием.

«Своим трудом вы заслужили право отстаивать на полях спортивных сражений честь Отечества. Годами упорных тренировок под руководством тренеров и наставников вы оттачивали своё мастерство, преодолевали трудности и испытания, закаляли характер и волю к победе. Надеюсь, что на предстоящих состязаниях вам удастся показать впечатляющие результаты, добиться немалых спортивных успехов и завоевать новые олимпийские награды», — сказал патриарх Кирилл.

Коллапс в норвежской сборной и настрой Вяльбе

Лыжные гонки на Олимпиаде могут понести довольно серьёзные потери из-за коронавируса. В женской сборной Норвегии подтверждены положительные тесты у Хейди Венг и Анне Кальво. 1 февраля команда должна вылететь в Китай, чтобы уже 5-го числа принять участие в первой гонке, но по требованию властей Италии, где норвежки проходили сбор, они должны оставаться в изоляции до 3 февраля.

Венг можно назвать одной из самых известных спортсменок, рискующих пропустить Олимпиаду из-за коронавируса. Она является постоянным членом эстафетного квартета сборной Норвегии, с которым выигрывала четыре золото на чемпионатах мира. Также Венг дважды была второй в 30-километровом марафоне, в том числе на последнем первенстве планеты. В этом сезоне 30-летняя лыжница тоже показывала высокие результаты и заняла третье место в общем зачёте «Тур де Ски». В её отсутствие Норвегии будет гораздо сложнее бороться за золото в эстафете.

О проблемах в мужской команде долго ничего не сообщалось, однако норвежские СМИ с тревогой рассказывали о том, что федерация связалась с некоторыми лыжниками, не вошедшими в команду. Их предупредили о возможной замене и призвали быть готовыми к вылету в Китай. В итоге опасения подтвердились — положительный ПЦР-тест сдал действующий олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Крюгер. Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо избежал заражения, но вместе с Венг и Кальво находится на изоляции в Италии и не может полноценно тренироваться.

В российской команде слухи о возможных заражениях опровергают. По словам старшего тренера Юрия Бородавко, никто из спортсменов не рискует пропуском Олимпиады, но всем нужно дождаться результатов последних тестов, чтобы быть окончательно уверенными.

«Очень интересно, откуда такая информация. Мы только сегодня сдали тесты, а уже информация про положительные. Давайте пока не будем забегать вперёд», — сказал Бородавко «Чемпионату».

Команду в Китае будет сопровождать глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она образно сравнила предстоящую Олимпиаду с войной и заверила, что оставлять спортсменов без своего присмотра не станет, хотя и пообещала, что контактировать со всеми будет только дистанционно.

«Вы предлагаете сидеть мне дома в комфортных условиях? Каждая Олимпиада — очередная война. А какая может быть война без своего руководителя? Это неправильно. Еду в Пекин, и это даже не обсуждается. Какими бы тяжёлыми там ни были условия. Я еду от международной федерации. Скорее всего, с командой будет возможно только дистанционное общение — рация, Skype. Но сборная всё равно должна знать, что я рядом. Да и ещё посмотрим. В Корее тоже думали, что не увидимся, а в итоге всё было нормально», — сказала Вяльбе «Спорт-Экспрессу».

Замена судьи и приезд Тутберидзе в Красноярск

Не только спортсменов и тренеров беспокоит перспектива провести ближайшие недели в отрыве от мира, соблюдая при этом строжайшие меры безопасности и всё равно при этом рискуя заразиться. В фигурном катании от этого решила отказаться российский арбитр Алла Шеховцова. Она заявила, что не готова работать в таких условиях, поэтому её заменит Елена Фомина.

«Я действительно изначально должна была работать на соревнованиях танцев на льду, но произошло что-то с тестами японского судьи и освободилось место в командном турнире. Таким образом, срок командировки серьёзно увеличивался. Для моей нервной системы провести столько времени в «пузыре» — большая нагрузка. После коронавируса я ещё продолжаю приводить себя в порядок. В этом сезоне уже пропустила юниорский Гран-при, сейчас занимаюсь семьёй и восстановлением, поэтому на Олимпиаду не еду», — сказала Шеховцова РИА Новости.

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Первоначально в командном турнире не должны были работать судьи из России. Так было определено по результатам жеребьёвки. Но теперь Фомина сможет непосредственно принимать участие в определении результатов самой интригующей олимпийской дисциплины.

В сборной же России после замены Михаила Коляды на Евгения Семененко больше тревожных новостей не было. 26 января в Красноярск на финальный сборной прибыла группа Этери Тутберидзе, в которую входят Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В России фигуристы пробудут до 1 февраля, после чего прилетят в Пекин, где уже 4-го числа стартует командный турнир.

Как и четыре года назад, рассказывать российским болельщикам о происходящем в фигурном катании будет заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Несмотря на то что в последнее время у неё имеются проблемы со здоровьем, она всё равно намерена выходить в эфир во время соревнований.

«Я буду вещать из Москвы, но не у микрофона, а по телефону. Не буду комментировать каждый конкретный прокат. Я буду включаться после соревнований и между ними, высказывая своё мнение. Буду комментировать из Москвы. Я ещё болею, присутствует слабость, поэтому туда не поеду», — рассказала ТАСС о своих планах Тарасова.