«В Китае понимают, что отменить ОИ нельзя»: Журова о подходе организаторов Игр в Пекине и условиях в Олимпийской деревне

В перенос зимних Игр в Пекине из-за коронавируса верится с трудом, но если это произойдёт, то случится настоящий скандал. Об этом в интервью RT заявила олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте Светлана Журова. По её словам, организаторы сделают всё от них зависящее, чтобы избежать форс-мажоров. Депутат Государственной думы также рассказала, насколько суровыми могут быть условия для спортсменов в Олимпийской деревне, и предположила, кому может быть выгодно, чтобы Игры в Китае не состоялись.

— Допускаете ли вы, что зимние Олимпийские игры в Пекине всё-таки будут отменены из-за пандемии коронавируса? Недавно был прецедент, когда молодёжный чемпионат мира по хоккею завершился после нескольких матчей.

— В данный момент такое развитие событий невозможно представить, потому что китайцы создадут все условия для того, чтобы этого не случилось. Понятно, что оградить спортсменов невозможно. Допускаю, что те, кто закончил свои вступления, могут начать выходить из Олимпийской деревни. Они же не могут всё время там сидеть — захотят прогуляться, что-то посмотреть. Не знаю, разрешат ли это делать, это вопрос к организаторам.

— Думаете, свобода передвижения спортсменов будет ограничена?

— Организаторы вправе сказать, что если вы вышли из Олимпийской деревни, то зайти уже не сможете. Раньше на Играх, когда ты заканчивал состязаться, то посещал другие соревнования или осматривал достопримечательности. Не могу сказать, будет ли Международный олимпийский комитет (МОК) принимать какие-то жёсткие меры по этому поводу — заставит находиться в Олимпийской деревне или же отправит домой? Но, наверное, в этой ситуации МОК должен что-то порекомендовать всем делегациям, чтобы обезопасить Игры.

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— Как должны поступать организаторы с самими спортсменами? Не стоит ли расселять их отдельно друг от друга?

— Раньше в одном номере могли оказаться и четыре человека, а то и больше. Блок комнат точно всегда был рассчитан на шестерых. Сейчас, видимо, создадут другие условия, расширят количество мест, чтобы по одному, максимум по два человека было. Это нужно, чтобы свести к минимуму контакты с другими спортсменами в случае инфицирования.

Если сравнивать с молодёжным чемпионатом мира по хоккею, то там спортсмены наверняка общались с обслуживающим персоналом, а он мог быть непроверенным. В Китае всё будет по-другому. Организаторы создадут условия, чтобы не было никаких вариантов инфицирования со стороны. Все проходят так называемое предкарантинное удержание, чтобы в Олимпийскую деревню никто не заехал с вирусом. Этого просто не допустят, потому что если будет выявлен хотя бы один случай, то это станет угрозой для всех. Полагаю, в оставшиеся до Игр дни контроль будет жёстким.

— Могут ли проверки и ограничения как-то сказаться на настроении атлетов?

— Спортсмены лишаются определённого комфорта, но почти все уже привыкли к работе в таком режиме. Например, конькобежцы в прошлом году прожили три недели перед чемпионатом мира, не выходя из номера, и всё время делали тесты. В итоге никто не заболел, всё обошлось. Провести Игры без заражений можно, но спортсмена нужно буквально привязать к кровати.

— Как быть тем, кто выступает в командных видах спорта? В них же нельзя совсем отказаться от контактов. Какова вероятность того, что некоторые дисциплины превратятся в фарс из-за массовых отстранений?

— В Китае на это точно не настроены. Они понимают всю «опасность» хоккея, в котором невозможно избежать общения. При этом такая же ситуация в каждом виде спорта. Чем от хоккейной отличается сборная по конькобежному спорту, где собрано 20 человек, а всего участвуют 200? Все они так или иначе будут пересекаться друг с другом.

Тут нет большой разницы, командный вид спорта или индивидуальный. В Китае понимают, что отменить Олимпиаду нельзя ни при каких обстоятельствах. Заметьте, они дошли до того, что у них роботы еду будут выдавать в Олимпийской деревне.

— Но ведь роботы не могут выполнять абсолютно всю работу, персонал тоже будет присутствовать рядом с участниками Олимпиады…

— Я так понимаю, что все контакты, даже с волонтёрами, будут минимальными, притом что они тоже будут жить анклавно и точно не будут контактировать с внешним миром все три недели. Их наверняка готовили к этому, обязали жить в какой-то резервации, чтобы не дай бог никого не заразить. Организаторы точно к этому так подойдут, а вот на чемпионатах мира вряд ли кто-то стал бы сажать волонтёров на карантин на две недели. У Китая дисциплина и порядок на высочайшем уровне. Только допускаю какую-то провокацию.

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— В каком плане?

— Что кто-то специально попытается сорвать Олимпийские игры. Произойти может что угодно, если кто-то захочет, чтобы Игры в Китае были омрачены скандалом.

— Могут устранять конкурентов?

— Китаю вообще невыгодно, чтобы что-то произошло. Это будет выгодно тем, кто хотел бы, чтобы в Поднебесной вообще не было Игр. Вот они могут что-то такое придумать. Думаю, что организаторы это понимают и их служба безопасности будет всячески контролировать все процессы, чтобы никто посторонний не «распылил» коронавирус в Олимпийской деревне. Если Олимпиаду отменят или перенесут в другое место, это будет скандал.

— Нужно ли российской команде самой как-то ужесточать режим, проводить ещё дополнительные тесты?

— Я уверена, что нужно. Ребята уже сейчас ни с кем не общаются, кроме как в команде. У конькобежцев была история, когда они поехали на чемпионат Европы. Они переболели дома и получили отрицательные результаты, а по европейским тестам коронавирус ещё оставался, что-то ещё было в организме. Прошло уже три недели после болезни, а она ещё сохранялась. Из-за этого команду посадили на карантин. Это даже не был спортсмен, это был тренер. Он отболел, прошло три недели, все тесты отрицательные, всё было хорошо, а там раз — и другая чувствительность. Поэтому очень важно быть ответственными, не просто пойти в лабораторию, а иметь другой подход.