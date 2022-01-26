Татьяна Тарасова объяснила, как будет работать на Олимпиаде

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая сейчас проходит курс лечения и постоянно находится в Москве, объяснила, как будет строиться её работа в ходе пекинских Игр.
Татьяна Тарасова объяснила, как будет работать на Олимпиаде
  • AP

«У меня действительно есть договорённость с Первым каналом насчёт участия в освещении фигурного катания на Олимпиаде. В силу пандемии и связанных с нею обстоятельств вся работа олимпийской команды комментаторов будет вестись удалённо. В ближайшие дни ко мне домой приедут специалисты канала, с тем чтобы настроить необходимую аппаратуру. Так что я очень рада, что смогу поучаствовать в Играх в качестве комментатора», — сказала Тарасова RT. 

За последние два месяца известный специалист трижды была госпитализирована. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 

Ранее Тарасова выразила мнение, что пандемия коронавируса может превратить ОИ в Пекине в фарс. 

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