Волейболисты сборной России рассказали, за кого будут переживать на зимней Олимпиаде

Игроки мужской сборной России по волейболу рассказали, за кого будут болеть на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Мне нравится биатлон, когда получается, стараюсь смотреть гонки. Болею за своих — белорусов и русских. На Олимпиаде ещё, конечно, буду переживать за фигуристов. Камила Валиева и другие девочки — настоящие умнички и трудяги, показывают потрясающие результаты», — цитирует слова доигровщика Дениса Богдана Instagram-аккаунт Russia2022.

Cвязующий Павел Панков, в свою очередь, заявил, что будет следить за хоккеем. А центральный блокирующий Илья Власов намерен так же смотреть хоккейные соревнования и турнир по фигурному катанию среди женщин.

«Буду следить за биатлоном и лыжными гонками, так как сам в детстве занимался лыжами, поэтому интересуюсь этими видами спорта до сих пор. Раньше еще за хоккеем следил, но сейчас, думаю, мой максимум — полуфинал и финал», — сказал либеро национальной команды Евгений Баранов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался относительно возможной вспышки коронавируса на зимних Олимпийских играх в Пекине.