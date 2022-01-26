Бессмертных: не вижу смысла в подтасовке тестов на COVID-19 на ОИ со стороны организаторов

Серебряный призёр Игр в Сочи по лыжным гонкам Александр Бессмертных высказался по поводу возможной подтасовки результатов тестов на коронавирус со стороны организаторов Олимпиады в Пекине.

«Вообще, в принципе, Олимпийские игры перестают быть прежними. Какие-то страны на них уже вообще не приезжают, а кто-то побежит неполным составом из-за ПЦР-теста, даже если все чувствуют себя хорошо… Почему-то никто не говорит о том, какая доля ошибок у этих анализов и каков шанс, что следующий результат, уже после пропущенной гонки, не будет отрицательным. Может ли быть подтасовка анализов со стороны организаторов? В нашем мире возможно всё. Но не вижу в этом никакого смысла. Зачем проводить соревнования, если пытаться так влиять на результаты», — сказал Бессмертных RT.

Ранее Бессмертных поделился мнением по поводу заболевания коронавирусом среди участников Олимпиады 2022 года в Пекине.