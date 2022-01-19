Каминский: Олимпийские игры всё больше превращаются в политическое шоу

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский выступил с критикой Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я не могу удержаться, чтобы не сказать следующее. Олимпийские игры всё больше превращаются в политическое шоу. У нас в Пекине не будет оружейника и ещё ряда специалистов, которых хотелось бы там видеть. Это делается для того, чтобы превратить спорт в шоу. Спортсмены и обслуживающий персонал, которые создают зрелище и результат, оказываются лишними. Эта такая кривая политика МОК», — цитирует Каминского РИА Новости.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Каминский сообщил, что карантин биатлониста Латыпова продлён ещё на восемь дней.