Каминский: Олимпийские игры всё больше превращаются в политическое шоу

Короткая ссылка
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский выступил с критикой Международного олимпийского комитета (МОК).
Каминский: Олимпийские игры всё больше превращаются в политическое шоу
  • Gettyimages.ru

«Я не могу удержаться, чтобы не сказать следующее. Олимпийские игры всё больше превращаются в политическое шоу. У нас в Пекине не будет оружейника и ещё ряда специалистов, которых хотелось бы там видеть. Это делается для того, чтобы превратить спорт в шоу. Спортсмены и обслуживающий персонал, которые создают зрелище и результат, оказываются лишними. Эта такая кривая политика МОК», — цитирует Каминского РИА Новости.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Каминский сообщил, что карантин биатлониста Латыпова продлён ещё на восемь дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить