Лыжник Клебо рассказал о ситуации с коронавирусом в сборной Норвегии перед ОИ-2022

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Трехкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о ситуации с коронавирус в его национальной команде перед стартом Олимпийских игр в Пекине.
Лыжник Клебо рассказал о ситуации с коронавирусом в сборной Норвегии перед ОИ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Carl Court

«Последние несколько дней были очень особенными, и, похоже, следующие дни будут такими же. Как многие из вас слышали, COVID-19 оставил свой след в нашем тренировочном лагере в Италии. Всё ещё ждём новых результатов тестов, а также живём в полной изоляции», — написал Клебо в Instagram.

По его мнению, данную ситуацию необходимо просто принять и сосредоточится на предстоящих соревнованиях, так как спортсмены всё равно не могут ничего изменить.

«Мы сделали всё возможное, чтобы держаться подальше от коронавируса. Скрещиваем пальцы и надеемся на лучшее», — заключил Клебо.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине следовало бы перенести на один год из-за коронавируса.

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